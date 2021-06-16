التربية: اعتماد نتائج نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية

2021/06/16 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسمت وزارة التربية مصير العام الدراسي للمراحل غير المنتهية وذلك باعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية.

وذكر وزير التربية علي حميد الدليمي في بيان ،انتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، واضاف البيان، ان وزارة التربية تثمن جهود الملاكات التدريسية والتربوية، وما بذله طلبتنا الاعزاء وعوائلهم من اجل انجاح العام الدراسي الحالي.

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