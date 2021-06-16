الزراعة تحذر من استمرار ارتفاع اسعار البيض والدواجن: سنفتح الاستيراد

2021/06/16 | 22:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء،

من استمرار ارتفاع اسعار البيض

والدواجن، وفيما هددت بفتح الاستيراد

في حال استمرار الصعود، عزت السبب الى

البيع بالدولار.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف

في تصري

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