المالية النيابية تدعو مجلس الوزراء للالتزام الحرفي بشأن مستحقات كردستان

2021/06/16 | 22:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت اللجنة المالية البرلمانية،

الاربعاء، مجلس الوزراء بضرورة

الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون

الموازنة بما يتعلق بآليات صرف مستحقات

إقليم كردستان العراق.

وقالت اللجنة في بيان لمجلس النواب،

"ندعو

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