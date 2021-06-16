الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في الانبار

2021/06/16 | 22:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، أن الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – قسم استخبارات قيادة عملياتالانبار– اشارت لتواجد اثنين من الارهابيين في الخالدية والكرمة بالانبار، تم على اثرها توجه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقةالعاشرة وقوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٣٩ واخرى من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ نحو اهدافها والقاء القبض على احد الارهابيينبكمين نصب له على جسر الصديقية بالخالدية“.

واضافت “القي القبض على اثنين آخرين اثناء محاولتهما دخول قضاء الكرمة بالمحافظة المذكورة.

وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب“.

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