2021/06/16 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري هاجم الرئيس الأمريكي، جو بايدن أحد المراسلين في نهاية مؤتمره الصحفي في جنيف بعد أن سأله عن سبب “ثقته” من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيغير “سلوكه الخبيث”.وبحسب شبكة fox news […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يهاجم مراسلة CNN المركز الخبري الوطني.

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