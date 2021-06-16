2021/06/16 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أن الدولة ستضطر لإعادة فتح الاستيراد أمام الدواجن والبيض في حال استمرار ارتفاع أسعارهما محليا.وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الوزارة عملت على حماية المنتج الوطني من خلال منع الاستيراد، إلا أن ارتفاع اسعار مدخلات الدواجن كون شراءها يتم عبر الدولار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تلوح بإعادة فتح استيراد البيض والدواجن بحال استمرار ارتفاع الأسعار first appeared on النور نيوز.

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