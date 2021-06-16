2021/06/16 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبر تحالف الفتح، الاربعاء، أن تسليم 200 مليار دينار شهرياً لاقليم كردستان بأثر رجعي مخالفة صريحة للدستور، مهدداً بسلك جميع الطرق القانونية لمنعه.وقال التحالف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تابعنا باستغراب شديد قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بتسليم مبلغ (٢٠٠) مليار شهرياً وبأثر رجعي من ٢٠٢١/١/١ إلى حكومة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف الفتح يصدر بيانا بشأن تسليم الحكومة 200 مليار دينار شهرياً لاقليم كردستان first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يصدر بيانا بشأن تسليم الحكومة 200 مليار دينار شهرياً لاقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يصدر بيانا بشأن تسليم الحكومة 200 مليار دينار شهرياً لاقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).