الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 3 ارهابيين في الانبار

2021/06/16 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة ارهابيين في الانبار.وذكر بيان للاستخبارات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “على ضوء معلومات دقيقة لاحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار- اشارت لتواجد اثنين من الارهابيين في الخالدية والكرمة بالانبار .وأضاف البيان أنه “تم …

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