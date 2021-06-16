تحت أنظار إردوغان.. ويلز تهزم تركيا في بطولة أوروبا

2021/06/16 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الويلزي على نظيره التركي متكبدا خسارته الثانية تواليا في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بفوزه عليه بنتيجة 2-صفر، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى من الجولة الثانية لدور المجموعات.

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