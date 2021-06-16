وفد من تنظيمات حمرين يتفقد الدوائر الخدمية لادارة كرميان

2021/06/16 | 22:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وفد من تنظيمات مركز16 حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة كريم شكر محمد مسؤول المركز عددا من الدوائر الخدمية لأدارة كرميان لتقديم التهاني بمناسبة تسلم مدرائها مناصبهم الجديدة.

وقال كريم شكر في تصريح لـPUKmedia زيارتنا هذا جاءت من وحي الأتحاد الوطني الكوردستاني لزيارة المدراء الجدد الذين تسلموا مناصبهم الجديدة في الدوائر المنضوية تحت أدارة كرميان.

وأضاف قلنا لهم بأننا لن نكون داعمهم فقط وأنما نقف معهم لحلول أوعبور أية مشكلة وعرقلة تواجههم وسوف نعمل معهم كفريق عمل واحد تحت راية كوردستان وأيضا راية الأتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia/ عمر أواره

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