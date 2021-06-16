افتتاح معرض فني منوع في كركوك

2021/06/16 | 22:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مركز تمكين المرأة في ديوان محافظة كركوك وبالتعاون مع مبدعات الأنامل الذهبية لفريق سفراء السلام التطوعي وإدارة مول تايم سنتر ، مساء اليوم الاربعاء 16 حزيران 2021 معرضا فنياً للخط والرسم والأعمال اليدوية .

وضم المعرض الذي اقيم في مول تايم سنتر بمدينة كركوك لوحات للخط والفن التشكيلي بالاضافة الی الاعمال اليدوية لعدد من المبدعات .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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