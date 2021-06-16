شرطة الأنبار توضّح قضية صرف رواتب تقاعدية لشقيق الإرهابي شاكر وهيب

2021/06/16 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

#قيادة شرطة محافظة الانبار#هام جدا بناءا على ماتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مديرية شرطة محافظة الانبار بترويج معاملة تقاعديه لشقيق الارهابي المقبور (شاكر وهيب احمد زعتر الفهداوي ) ونود اعلامكم مايلي : اولاً /ان الشهيد الذي تم ترويج معامله تقاعديه له هو منسوبنا (عمر وهيب احمد عبد المحلاوي) من سكنة محافظة الانبار قضاء القائم اسم والدته (حمده حمود عبد) وهو احد ابطال منتسبي شرطة الانبار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل هذه المحافظة ضد تنظيم داعش الارهابي .ثانيا ً/ ان الارهابي المقبور( شاكر وهيب احمد زعتر الفهداوي ) اسم والدته (كريمه عيد سمير) ليس لديه شقيق بأسم (عمر) حسب قاعدة البينات وبنك المعلومات .ان قيادة شرطة محافظة الانبار بكافة صنوفها وعلى رأسهم السيد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار كانت وما زالت قاصمه لظهر الارهاب والارهابيين وتطاردهم وتلقي القبض عليهم وتقدمهم الى العداله لينالوا جزائهم العادل لما قاموا به من قتل وتدمير لمحافظتنا العزيزه ابان احتلال هذا التنظيم لهذه المحافظه . #ان قيادة شرطة الانبار ستقوم بملاحقة كل من قام بنشر تلك الاكاذيب قانونيا وتقديمه الى العداله لينال جزائه القانوني جزاءا لما قام به من خلال نشر الاشاعات الكاذبه وتشويه لسمعة هذه القيادة المعطاة التي قدمت الكثير من الشهداء والتضحيات في سبيل الارض والعرض وتطهيرها من دنس الارهابيين .#المكتب الاعلامي لقيادة شرطة محافظة الانبار.

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