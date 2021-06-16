ريال مدريد يعلن رحيل قائده سيرجيو راموس

2021/06/16 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي ريال مدريد قبل قليل، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس بشكل رسمي، عقب نهاية عقده هذا الشهر.وقال النادي في بيانه:" يعلن نادي ريال مدريد عن مؤتمر صحفي يوم الخميس 17 يونيو، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا من أجل توديع قائدنا سيرخيو راموس، بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز".وأضاف:" وبعد ذلك، سيظهر سيرخيو راموس أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد ".ويغادر النجم الإسباني صفوف النادي الملكي بعد بعد رحلة دامت لـ16 عامًا بقميص الملكي، خاض من خلالها 671 مباراة وسجل 101 هدفاً وحقق 22 لقباً جماعياً.

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