ريال مدريد يعلن رسميا رحيل راموس

2021/06/16 | 22:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعلن نادي ريال مدريد الإسباني، بيانًا رسميًا، رحيل مدافعه سيرجيو راموس.راموس كان لديه عقد مع النادي الملكي، حتى 30 يونيو الجاري، ولكن القائد لم يتوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.وكانت هُناك تقارير صحفية ذكرت قبل قليل، أنّ راموس سيظهر في مؤتمرًا صحفيًا، ظهر الخميس، من أجل إعلان الرحيل، وهذا ما أكده النادي الملكي في بيانه.وقال ريال مدريد في بيان: يعلن نادي ريال مدريد أنه "غدًا الخميس 17 يونيو في تمام الساعة 12:30 ظهرًا ، سيكون هناك عمل مؤسسي لتكريم وتوديع قائدنا سيرجيو راموس ، بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز".وأضاف: "بعد ذلك، سيظهر سيرجيو راموس أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد".راموس كان قد انتقل إلى ريال مدريد في 2005 انضم مقابل 27 مليون يورو، قادمًا من إشبيلية، وقضى رفقة النادي الملكي 16 عامًا.قائد النادي الملكي، في مواسمه الستة عشر مع اللوس بلانكوس، خاض 671 مباراة بمُختلف المسابقات، وسجّل 101 هدف، وقدم 40 تمريرة حاسمة، وحصل على عدة ألقاب أبرزها الدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، ومثلهم في كأس العالم للأندية وثلاثة ألقاب سوبر أوروبي.يُذكر أنّ راموس لم يُشارك كثيرًا في الموسم المُنقضي بسبب الإصابة، إذ خاض 21 مباراة فقط بمُختلف المُسابقات.المصدر: بطولات

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