رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل قائده سيرجيو راموس

2021/06/16 | 23:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الاربعاء، نهاية مشوار قائده سيرجيو راموس مع الفريق الملكي، بعد مشوار طويل امتد لنجو 16 عامًا.وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا قال فيه: ”سيم إقامة حفل تكريم وتوديع لقائدنا سيرجيو راموس ظهر غد الخميس، بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز، بعد ذلك سيظهر سيرجيو راموس أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي […]

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