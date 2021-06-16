رسميا.. سيرخيو راموس يغادر ريال مدريد

2021/06/16 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أن مدافعه الدولي وقائده سيرخيو راموس سيغادر صفوفه.

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