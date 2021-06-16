2021/06/16 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عدّ تحالف عزم، اليوم الاربعاء، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل 106 الف دونم زراعي ضمن المنطقة بمحيط مطار بغداد الدولي الى مشروع مدينة "الرفيل"، بانه قرار يحمل بعداً طائفياً ويهدف الى تغيير ديمغرافي.

وقال التحالف في بيان، ان "جميع قوانين السلامة الخاصة بمنظمات الطيران المدني، تجبر الدول على ابعاد المواقع السكنية عن المطارات وليس العكس وان قرار انشاء مشروع مدينة (الرفيل) مخالف لتلك القوانين".

وفيما يلي نص البيان:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف "عزم" يحدد 3 أبعاد من مشروع مدينة "الرفيل": يجرد عشرات الأسر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف "عزم" يحدد 3 أبعاد من مشروع مدينة "الرفيل": يجرد عشرات الأسر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).