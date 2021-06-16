الملكي يعلن رسميا نهاية مسيرة قائده راموس

2021/06/16 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن نادي ريال مدريد نهاية مشوار قائده سيرجيو راموس مع الفريق الملكي، بعد مشوار طويل امتد إلى نحو 16 عامًا.وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا قال فيه:ستتم إقامة حفل تكريم وتوديع لقائدنا سيرجيو راموس، ظهر غدٍ الخميس، بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز، بعد ذلك سيظهر سيرجيو راموس أمام وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي عن بعد.وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد، في 30 حزيران الحالي ، ولم يكن هناك اتفاق تمديد التعاقد، بعد أن رفض قائد الفريق الاقتراح بخصم 10٪ من تعاقده.ولم يتوصل النادي الملكي إلى اتفاق مع صاحب الـ35 عامًا بشأن تجديد العقد، رغم أنه يحق له التوقيع في الوقت الراهن لأي نادٍ آخر مجانًا.وظهرت تقارير صحفية، خلال الفترة الأخيرة، تفيد باحتمالية عودة سيرجيو راموس لنادي إشبيلية الإسباني الذي نشأ فيه، ولعب لفريقه الأول لمدة موسم واحد قبل رحيله صوب ريال مدريد العام 2005.وأمضى راموس 16 عامًا داخل ملعب سانتياغو برنابيو، تُوج خلالها بلقب الدوري الإسباني 5 مرات، إلى جانب 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة لعدد هائل من الألقاب المحلية والقارية والدولية./انتهى3

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