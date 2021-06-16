مشرعان: القوى التقليدية ستحصل على نحو 270 مقعدا في البرلمان المقبل

2021/06/16 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعانتقد مشرعان، قيام بعض الاحزاب السياسية بالدعاية الانتخابية المبكرة، فيما رجحا حصول القوى السياسية التقليدية على نحو 270 مقعدا في البرلمان المقبل.وقال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "الدعاية الانتخابية لا تخضع لمعيار التنافس الشريف"، لافتا الى ان "التداخل السياسي والتنفيذي عقد المشهد الانتخابي".واضاف، ان "بعض القوى السياسية بدأت من الآن العمل على تشكيل جبهة سياسية قوية حتى تتمكن من تشكيل حكومة مدعومة برلمانيا قادرة على تنفيذ البرنامج الوزاري"، مرجحا "حصول القوى السياسية التقليدية من 250 الى 270 مقعدا في البرلمان المقبل".من جهته، ذكر النائب عن تحالف القوى احمد الجبوري، لبرنامج "العاشرة"، ان "الدعاية الانتخابية بدأت مبكرا لبعض الاحزاب"، لافتا الى ان "مفوضية الانتخابات تتحمل مسؤولية ذلك".واضاف، ان "الانتخابات المقبلة مختلفة عن سابقتها لانها بدات الدعاية قبل ان تأذن المفوضية"، مؤكدا ان "رفض الاشراف الدولي على الانتخابات هدفه التزوير".

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