رسمياً: ريال مدريد يعلن رحيل قائده سيرخيو راموس

2021/06/16 | 23:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، رحيل قائده سيرخيو راموس بعد فترة طويلة مع النادي الملكي.

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ونقلت رويترز عن النادي الملكي إنه سيقيم يوم الخميس حفلا لتكريم ووداع راموس وبحضور وتقديم فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

من جهتها ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، راموس، سيعلن رسميا عن وجهته الجديدة، الخميس، وذلك قبل أسبوعين من انتهاء عقده مع النادي الملكي.

وأضافت أن عرض ريال مدريد على راموس كان صفقة مدتها عام واحد مع تخفيض راتبه بنسبة 10 بالمئة، رغم أن المدافع كان يبحث عن عقد لمدة عامين على الأقل.

وتضاربت التقارير الإعلامية بشأن وجهة راموس المقبلة، خاصة بعد أن انتشرت صورة لوكيل أعماله وشقيقه رينيه راموس، مع المدير الفني لنادي إشبيلية، مونشي، والتي أشعلت التكهنات حول عودته لفريقه الأول قبل اعتزال اللعب.

وعلق مونشي على تلك التقارير، بالقول إن ظهير ريال مدريد يتفاوض مع إدارة النادي الملكي بشأن تجديد عقده، نافيا إمكانية عودته إلى إشبيلية.

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