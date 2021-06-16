بايدن يهدي بوتين نظارة شمسية في قمة جنيف

2021/06/16 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، هدية مكونة من نظارة شمسية من طراز "آفياتور" المخصص للطيارين، كان قد تم تصميمها بشكل خاص في الولايات المتحدة.

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