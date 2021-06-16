بينها طفلان.. حادث مروع يبيد عائلة بأكملها في هذا الطريق

2021/06/16 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر طبي، الاربعاء،بان عائلة كاملة قضيت بحادث مروري على الطريق الرابط بي محافظتي الديوانية وبابل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "العائلة مكونة من اب وام وطفلين".

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