2021/06/16 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قالت مصادر من الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن "وزير الشباب والرياضية عدنان درجال منحهم الضوء الأخضر لتسمية مدرب من العيار الثقيل لقيادة المنتخب الوطني العراقي".

واضافت المصادر في حديث خصت به (بغداد اليوم) أن الانظار تتجه الى المدرب البرتغالي المعروف كارلوس كيروش، الذي بدأ مسيرته مساعدا لأليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد لأكثر من خمسة مواسم.

ثم تولى مهمة تدريب النادي الأسباني ريال مدريد.

بعدها قاد كيروش منتخب بلاده البرتغال قبل أن يدرب إيران ويقدم معهم أفضل المستويات والتأهل معهم بأريحية لكأس العالم 2018 في روسيا.

المدرب البرتغالي كارلوس كيروش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بغداد اليوم) تكشف عن أبرز اسم لتدريب المنتخب العراقي.. سيرة ذاتية لامعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بغداد اليوم) تكشف عن أبرز اسم لتدريب المنتخب العراقي.. سيرة ذاتية لامعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).