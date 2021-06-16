بعد تحقيق فوزها الثاني .. ايطاليا اول المتأهلين للدور الثاني من بطولة الامم الاوربية

2021/06/16 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق المنتخب الايطالي بكرة القدم اليوم فوزه الثاني ضمن مباريات المجموعة الاولى لبطولة الامم الاوربية على ضيفه السويسري بثلاثية دون رد.وسجل اهداف المنتخب الايطالي كل من لوكاتيلي في الدقيقتين 26 و52 وايموبيلي في الدقيقة 89.وبهذا الفوز تاهل المنتخب الايطالي للدور الثاني من البطولة برصيد 6 نقاط بعد فوزه بالجولة الاولى على المنتخب التركي بثلاثية نظيفة./انتهى3

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