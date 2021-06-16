وزيـر الصناعـة والمعـادن يصل الى دمشق

2021/06/16 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل الى العاصمة السورية دمشق وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام على رأس وفد وزاري رفيع تلبية للدعوة المُقدمة من وزير الصناعة السوري زيـاد صبحـي صبـاغ .ونقل بيان للوزارة عن الخباز قوله ان : هذه الزيارة مُهمة جداً لتوطيد العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين العراقي والسوري ، و ان كِلا البلدين مرَ بظروف صعبة في الفترة الماضية أثرت سلباً على العلاقات المُشتركة وحجم التعاون الصناعي والتبادُل التجاري .واكد ان : الحكومة العراقية مُهتمة بإعادة التوازن في المنطقة وتوثيق العلاقات مع جميع الدول ومنها سوريا حيث تُعتبر مرتكزا مُهما للعراق لما تمتلكه من إمكانيات صناعية وتجارية كبيرة ، مُعرباً عن أمله ان تُسهم هذه الزيارة في الدفع بالعلاقات المُشتركة والتعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين إلى أفضل المُستويـات ./انتهى3

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