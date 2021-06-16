وزير الصناعة العراقي من سوريا: نجري زيارة مُهمة جداً لتوطيد العلاقات

2021/06/16 | 23:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، الأربعاء، إن الحكومة العراقية مهتمة بإعادة التوازن في المنطقة وتوثيق العلاقات مع جميع الدول ومنها سوريا.

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وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 حزيران 2021)، أن "وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز توجه إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة رسمية تستغرق ٥ أيام على رأس وفد وزاري رفيع ضمّ الوكيل الإداري للوزارة والمُستشارين ورئيس إتحاد الصناعات العراقي وعدد من المُدراء العامين في الوزارة وتشكيلاتها وذلك تلبية للدعوة المُقدمة من نظيره السوري زيـاد صبحـي صبـاغ".

وقـالَ الخباز عُقبَ الوصول، بحسب البيان، إن "هذه الزيارة مُهمة جداً لتوطيد العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين العراقي والسوري"، لافتاً إلى ان "كِلا البلدين مرَ بظروف صعبة في الفترة الماضية أثرت سلباً على العلاقات المُشتركة وحجم التعاون الصناعي والتبادُل التجاري ".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية مُهتمة بإعادة التوازن في المنطقة وتوثيق العلاقات مع جميع الدول ومنها سوريا حيث تُعتبر مرتكز مُهم للعراق لما تمتلكه من إمكانيات صناعية وتجارية كبيرة "، مُعرباً عن أمله ان" تُسهم هذه الزيارة في الدفع بالعلاقات المُشتركة والتعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين إلى أفضل المُستويـات".

وسيُجري الوزير والوفد المُرافق لهُ، بحسب البيان، لقاءات ثُنائية واجتماعات مُشتركة مع نُظرائهم في الحكومة السورية وعدد من المسؤولين في الحكومة للتباحُث حول العديد من القضايا التي تهم الجانبين لاسيما في المجال الصناعي إضافة إلى لقاء الصناعيين ورجال الأعمال السوريين وإجراء جولات في عدد من المُنشآت الصناعية السوريـة .

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