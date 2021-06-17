2021/06/17 | 00:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ودع مدرب المنتخب الوطني، كاتانيتش، تدريب العراق قبل انتهاء عقده في ايلول المقبل.وقال كاتانيتش بآخر كلماته مودعا المنتخب الوطني: “حقا قصتي مع المنتخب العراقي جميلة ومضحكة بالوقت ذاته، وسأكتب كتابا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتانيتش يودع منتخب العراق..



هذه آخر كلماته المركز الخبري الوطني.

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