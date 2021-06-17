2021/06/17 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قمة تخفيف الاحتقان :عودة السفيرين وتطمينات حول عسكرة القطب الشمالي جنيف- واشنطن -الزمان أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء عن ثقته في أن نظيره الروسي لا يريد حربا باردة جديدة، وأعلن أنه نبّهه من أن الهجمات الإلكترونية يجب ألا تطال البنى التحتية الحيوية. وقال بايدن في مؤتمر صحافي إثر قمته الأولى مع فلاديمير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن:آخر ما يريده بوتين.. حرب باردة جديدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن:آخر ما يريده بوتين.. حرب باردة جديدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن:آخر ما يريده بوتين.. حرب باردة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).