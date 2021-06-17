بايدن‭:‬آخر‭ ‬ما‭ ‬يريده‭ ‬بوتين‭..‬ حرب‭ ‬باردة‭ ‬جديدة

2021/06/17 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قمة‭ ‬تخفيف‭ ‬الاحتقان‭ :‬عودة‭ ‬السفيرين‭ ‬وتطمينات‭ ‬حول‭ ‬عسكرة‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي جنيف‭- ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬حربا‭ ‬باردة‭ ‬جديدة،‭ ‬وأعلن‭ ‬أنه‭ ‬نبّهه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تطال‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭. ‬وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إثر‭ ‬قمته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬فلاديمير‭ […]

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