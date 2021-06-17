2021/06/17 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قمة بين الرئيسين الامريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، سبقتها قمة مجموعة السبع للصناعيين العمالقة الذين يمسكون بملف الجائحة العظيم في خطورته، وملف المناخ الذي يخص مستقبل الوجود البشري على الكوكب. توجه قوي لإعادة ترتيب حركة العالم وضبطها بحسب قياسات ثابتة يعرفها اصحابها فقط، بعد فساد خلطات مطبخية كثيرة جرى تقديمها على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمم العالم وايران.. والعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمم العالم وايران.. والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).