2021/06/17 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زيارات تطمين للكاظمي وصالح الى سامراء والكاظمية والاعظمية بغداد -النجف – سامراء-الزمان شبت عدة حرائق في بغداد والمحافظات في أوقات متقاربة أمس الأربعاء وتراوحت الأسباب بين تهالك الشبكات الكهربائية وحر الصيف والإهمال فيما دعت مديرية الدفاع المدني الى تحقيق حول الأسباب بشأن حريق واحد في الأقل بين ثلاثة حرائق.
وسيطرت فرق الدفاع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة حرائق في بغداد والنجف والمثنى ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وسيطرت فرق الدفاع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة حرائق في بغداد والنجف والمثنى ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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