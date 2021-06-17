ثلاثة‭ ‬حرائق‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والنجف‭ ‬والمثنى‭ ‬

2021/06/17 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارات‭ ‬تطمين‭ ‬للكاظمي‭ ‬وصالح‭ ‬الى‭ ‬سامراء‭ ‬والكاظمية‭ ‬والاعظمية‭ ‬ بغداد‭ -‬النجف‭ ‬–‭ ‬سامراء‭-‬الزمان‭ ‬ شبت‭ ‬عدة‭ ‬حرائق‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والمحافظات‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬متقاربة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬وتراوحت‭ ‬الأسباب‭ ‬بين‭ ‬تهالك‭ ‬الشبكات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وحر‭ ‬الصيف‭ ‬والإهمال‭ ‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬مديرية‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬حول‭ ‬الأسباب‭ ‬بشأن‭ ‬حريق‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الأقل‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬حرائق‭.‬ وسيطرت‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ […]

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