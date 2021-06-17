بوتين: ليس على واشنطن أن تقلق بشأن عسكرة روسيا للقطب الشمالي

2021/06/17 | 00:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أنّه ليس على واشنطن أن تقلق من عسكرة روسيّة للقطب الشمالي الاستراتيجي وحيث لا تخفي روسيا طموحاتها.

وقال إنّ “قلق الطرف الأمريكي من العسكرة لا أساس له … على العكس، أنا مقتنع بأنّه علينا التعاون”.

وأكد بوتين أن “لا جديد” في ما تقوم به روسيا في المنطقة القطبية الشمالية، وإن بلاده “تعمل على إصلاح البنى التحتية المدمّرة” في المنطقة.

وجعل سيّد الكرملين من المنطقة القطبية الشمالية أولوية استراتيجية لبلاده وأمر بالاستثمار في البنى التحتية العسكرية واستغلال الموارد المعدنية ما أدى إلى توتر العلاقات الدولية لروسيا.

وقال بوتين إن روسيا تعتزم “التقيّد التام بالمعايير القانونية الدولية”.

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