ايطاليا تُعطل الساعات السويسرية وتبلغ الدور المقبل من امم اوروبا

2021/06/17 | 00:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق المنتخب الإيطالي فوزه الثاني في منافسات يورو 2020، وتغلب على سويسرا بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ16.

ويعد ذلك الفوز العاشر على التوالي لـإيطاليا دون أن تهتز شباكها، والمباراة الـ29 دون خسارة.

والتقى المنتخب الإيطالي مع نظيره السويسري ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من يورو 2020.

جورجيو كيلليني سجل هدف التقدم لإيطاليا لكن تم إلغاؤه، لوجود لمسة يد على قائد الآتزوري في الدقيقة 19.

وعقب ذلك تعرض كيلليني للإصابة وتم استبداله، وشارك أتشيربي بديلًا له في الدقيقة 24.

ثم تقدم مانويل لوكاتيلي بالهدف الأول في الدقيقة 26 من عمر المباراة، بعد تمريرة عرضية رائعة لعبها، وسدد لبيراردي على اليمين، الذييتخطى ريكاردو رودريجيز ويسجلها لوكاتيلي.

وفي الدقيقة 52 أضاف لوكاتيلي الهدف الثاني بعد تمريرة من باريلا، وصلت لنجم ساسولو، الذي سدد صاروخية رائعة في الزاوية السفليةاخترقت شباك سويسرا.

وفي الدقيقة 89 سجل تشيرو إيموبيلي الهدف الثالث للآتزوري من تسديدة رائعة، لتُحسَم المباراة بفوز إيطاليا (3-0) على سويسرا.

وبهذا الفوز يصبح المنتخب الإيطالي أول المتأهلين رسميًا إلى دور الـ16 بمنافسات يورو 2020.

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