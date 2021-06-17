غداً الخميس.. إطلاق الخطة التنفيذية لدعم المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات

2021/06/17 | 00:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الصباح

تقيم دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم غد الخميس، مؤتمر إطلاق الخطة التنفيذية لدعم المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات 2021.

وبحسب بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، فان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي سيرعى المؤتمر.

يشار الى ان اللجنة العليا لدعم المرأة سياسياً والمشاركة في الانتخابات تشكلت بموجب الأمر الديواني رقم 32 لسنة 2021، وتضم 11 جهة تمثل وزارات وهيئات غير تابعة لوزارة، وهيئة الامم المتحدة للمرأة وشبكة الإعلام العراقي، وجهات أخرى.

والهدف من تشكيل اللجنة هو تمكين المرأة سياسياً والمشاركة في الانتخابات، اذ لن يقتصر عملها خلال مدة الانتخابات، وانما سيستمر الى ما بعدها، خاصة بعد وضع خطة تنفيذية شاملة لدعم المرأة المرشحة والناخبة، وضمان مشاركة المرأة في الانتخابات العامة، اضافة إلى حماية المرأة المرشحة من مختلف انواع العنف الذي يمارس ضدها والذي يحد من مشاركتها، فضلا عن تدريب وتأهيل الجهات ذات العلاقة في مجال دعم وإسناد دور المرأة المشاركة في الانتخابات.

وعقدت اللجنة العليا المشرفة على دعم المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات مجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة الأجندة الخاصة بمؤتمر إطلاق الخطة التنفيذية لدعم المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات، بإشراف مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتورة يسرى كريم محسن.

وترأس الاجتماع ممثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدكتورة أحلام الجابري بحضور ممثلين عن مستشارية الأمن القومي وشبكة الإعلام العراقي ووزارة التعليم ووزارة الداخلية.

وبحث الاجتماع ايضاً موضوع الاطلاع على موقف الدورات التدريبية التي تقام في مركز التمييز التابع إلى مستشارية الأمن القومي للمرشحات في الانتخابات المقبلة وبيان مدى الاستجابة الفاعلة من المرشحات، والتأكيد على قيام شبكة الإعلام العراقي بتقديم جدول بمواعيد الدورات التدريبية الخاصة ببناء قدرات المرشحات وتسمية المنسق لذلك.

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