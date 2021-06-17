ثلاثية إيطالية تحملها إلى الدور الثاني من أمم أوروبا

2021/06/17 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمنت إيطاليا أولى البطاقات المؤهلة إلى الدور ثُمن النهائي لكأس أوروبا، المقامة حاليا في 11 مدينة أوروبية، وذلك بتحقيقها فوزها الثاني تواليا في المجموعة الأولى، وجاء على حساب سويسرا 3-صفر، الأربعاء، على الملعب الأولمبي في روما.

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