2021/06/17 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، اليوم الأربعاء، من حصول هجرة شبابية كبيرة من العراق، خلال المرحلة القليلة المقبلة، كاشفة أسباب ذلك.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق مقبل على هجرة شبابية كبيرة خلال المرحلة القليلة المقبلة"، عازية الأسباب الى "ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبيرة وكذلك نسبة الفقر، دون وجود اي حلول حكومية لمواجهة هذه الأزمات، التي تدمر المجتمع على مختلف الاصعدة".

وشددت جودت على أن "الحكومة مطالبة بوضع خطط عاجلة وسريعة لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، وكذلك نسبة الفقر، وايجاد فرص عمل على القطاع الخاص او الحكومي للشباب، لمنع توجهم نحو الهجرة من العراق، رغم امتلاك هؤلاء الشباب امكانيات علمية في مختلف المجالات".

يذكر أن تقديرات البنك الدولي لمستوى خط الفقر في العراق، تبين أن الدخل اليومي للفرد يبلغ 1.25 دولار، أي نحو 37 دولاراً شهرياً، وإن ما نسبته من 32 إلى 33 في المئة من العراقيين.

يذكر أن وزير التخطيط نوري الدليمي، أعلن في مطلع شهر حزيران الماضي، عن أرقام وصفها بأنها "مؤسفة" عن حجم ونسبة الفقر في العراق، مبيناً أن نسبة الفقر في عموم العراق بلغت 20 بالمئة، بموجب آخر مسح نفذته الوزارة عام 2018، ولكن النسبة ترتفع كثيراً خاصة في المحافظات الجنوبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يجب تداركه قبل فوات الآوان.. العراق مهدد بفقدان أهم عامل قوة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يجب تداركه قبل فوات الآوان.. العراق مهدد بفقدان أهم عامل قوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).