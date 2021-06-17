إيطاليا إلى ثمن نهائي أمم أوروبا 2020 بفوز مستحق على سويسرا

2021/06/17 | 00:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد المنتخب الإيطالي أن الرهان على "روبرتو مانشيني" لقيادة حملة التجديد وإعادة البناء بعد الغياب عن كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، كان في مكانه وذلك بحجز أولى البطاقات المؤهلة الى ثمن نهائي كأس أوروبا بعد الفوز على سويسرا بثلاثية بيضاء في روما.

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وضمنت إيطاليا الأربعاء تأهلها الى ثمن النهائي بفوزها الثاني توالياً، فيما تحتل ويلز المركز الثاني بعد فوزها على المنتخب التركي.

ويدين أبطال العالم أربع مرات بالفوز الثاني الى: مانويل لوكاتيلي الذي سجل ثنائية (26 و52)، قبل أن يضيف تشيرو إيموبيلي الثالث (89).

وفي مباراة ثانية، ألحق منتخب ويلز بنظيره التركي خسارته الثانية توالياً في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بفوزه عليه بنتيجة 2-صفر الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى من الجولة الثانية لدور المجموعات.

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