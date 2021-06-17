بالصور.. مكة توزع مياه زمزم على زوارها باستخدام الروبوتات

2021/06/17 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مدينة مكة المكرمة، هذا الأسبوع، باستخدام روبوتات لتوزيع قوارير مياه زمزم لضمان التقيد بقواعد التباعد المادي، وذلك مع قرب موعد بدء الحج السنوي.

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