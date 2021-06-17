متظاهرو تشرين إلى أين؟

2021/06/17 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة مرور عام ونصف على انطلاق احتجاجات تشرين، والتي طالبت بالحياة الكريمة والدعوة لانتخابات مبكرة وحل البرلمان والقضاء على الفساد، ما الذي تغير في البلاد؟ وهل سيشارك المحتجون في الانتخابات القادمة؟

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