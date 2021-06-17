"أبو الدردار" في قبضة القوات الفرنسية في الصحراء الكبرى

2021/06/17 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين "أحد كوادر" تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى على حدود مالي، في إنجاز جديد لنهج فرنسا المعلن باستهداف قياديي الجماعات الجهادية في المنطقة.

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