2021/06/17 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الدفاع الألمانية، الأربعاء، عن أنها أعطت الأمر بسحب فصيلة عسكرية بأكملها متمركزة في ليتوانيا، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي بعد اتهامات وجهت لعناصرها بممارسات عنصرية ومعادية للسامية.

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