"لن تصدق أن هذا حدث".. حارس مرمى يطيح آمال فريقه بتصفيات المونديال بهدف عكسي غريب

2021/06/17 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبددت آمال هايتي بالتأهل إلى كأس العالم بعد وصولها إلى نهاية مؤسفة، هذا الأسبوع، بعد تسجيل حارس مرماها هدفا على نفسه، ضمن الأهداف الثلاثة التي قادت إلى تفوق المنتخب الكندي في المواجهة.

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