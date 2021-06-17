الفيدرالي الأمريكي يحذر من

2021/06/17 | 03:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من "مخاطر" قائمة رغم تحسن النشاط الاقتصادي والتوظيف، معترفا بارتفاع التضخم لكنه كرر القول بأنه يعود إلى حد كبير إلى عوامل "مؤقتة".ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي متوسط توقعاتهم للتضخم هذا العام إلى 3,4% بدلا من 2,4% في مارس وعززوا توقعات النمو إلى 7,0% من 6,5%، متوقعين أول ارتفاع في سعر الفائدة القياسي في عام 2023.وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لدى المركزي الأميركي في بيان عقب اجتماع السياسات الذي استمر يومين إنه بينما تعزز الاقتصاد والتوظيف فإن "المخاطر على التوقعات الاقتصادية ما زالت قائمة".المصدر: RT

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