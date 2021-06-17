2021/06/17 | 03:58 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت شرطة هونغ كونغ أنّها دهمت صباح الخميس مقرّ صحيفة "آبل ديلي" المؤيّدة للديموقراطية واعتقلت خمسة من مسؤوليها، بمن فيهم رئيس تحريرها
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة هونغ كونغ تعتقل 5 من مسؤولي صحيفة مؤيدة للديموقراطية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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