شرطة هونغ كونغ تعتقل 5 من مسؤولي صحيفة مؤيدة للديموقراطية

2021/06/17 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة هونغ كونغ أنّها دهمت صباح الخميس مقرّ صحيفة "آبل ديلي" المؤيّدة للديموقراطية واعتقلت خمسة من مسؤوليها، بمن فيهم رئيس تحريرها

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