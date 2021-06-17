للاحتفال بمناسبة وقعت قبل 150 عاما.. الكونغرس يقر عطلة فيدرالية جديدة

2021/06/17 | 04:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأغلبية ساحقة، صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على تمرير مشروع قانون يجعل يوم 19 يونيو، المعروف باسم "جونتينث"، عطلة فيدرالية في كافة أنحاء البلاد، لإحياء ذكرى نهاية الاستعباد الذي كان قانونيا للأميركيين ذوي البشرة السوداء.

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