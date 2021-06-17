الصين تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة إلى محطتها الفضائية

2021/06/17 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الصين أول مهمة مأهولة لبناء محطة الفضاء الدولية، الأربعاء، وفقا لما أكدت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

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