الكاظمي يوجِّه بإنهاء جميع المشاريع المتلكئة في البلاد

2021/06/17 | 05:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

صلاح الدين: سمير عادل

وجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جميع المؤسسات في سائر أنحاء العراق بإنهاء ملفِّ المشاريع المتلكئة ووضعها أمام المواطن لتحسين واقع الخدمات، وبينما بيَّن أنَّ الفساد وسوء الإدارة أسهما بتلكؤ الكثير من المشاريع الخدمية، أكد خلال زيارته أمس الأربعاء محافظة صلاح الدين أنّه "بالإرادة والصبر والحكمة والهدوء سنردّ على الأصوات السلبية الصفراء التي لا تريد الخير للبلد وتحاول التشكيك وعرقلة أيِّ منجز تحققه الحكومة".

وقام الكاظمي فور وصوله إلى محافظة صلاح الدين يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين بزيارة موقع حادثة شهداء سبايكر، حيث قرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، مؤكداً أنَّ "الحكومة ستحوِّل مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة، يمجِّد ويخلّد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم"، مبيناً أنّه سيُشرِف "بشكل مباشر على هذه الإجراءات".

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي قوله: "لقد شهد هذا المكان إحدى أبشع المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية، والدماء البريئة التي سقطت هنا أيقظت الوجدان العراقي عند كلِّ أطياف الشعب"، مشيراً إلى أنَّ "هذه الدماء كانت دافعاً لإنجاز النصر الكبير الذي حققه العراقيون أمام أعتى قوَّة إرهابية، وقد عززت هذه الدماء الطاهرة الهوية الوطنية العراقية ووحَّدت العراقيين جميعاً".

وأضاف أنَّ "الفساد وسوء الإدارة والسياسات الخاطئة هي أسباب هذه المآسي"، مؤكداً أنَّ "وحدتنا ومؤسساتنا وانتماءنا الوطني هي من ستمنع تكرار مثل هذه المجازر"، وبيَّن أنّه تمَّ توجيه "الجهات المعنية بالإسراع بتوزيع استحقاقات أسر شهداء سبايكر".

وافتتح رئيس الوزراء خلال الزيارة محطة كهرباء سامراء البخارية، وأكد أنَّ "المرحلة الأولى من المحطة اكتملت رغم كلِّ التحديات الحاضرة لاسيما الأزمة الاقتصادية وتأثيرات جائحة كورونا، وأنَّ المرحلة الثانية ستكتمل خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، ونُدخلها إلى الشبكة الوطنية".

وأوضح أنَّ "المحطة سترفد شبكة الإنتاج الوطنية بحدود 1260 ميغاواط من الكهرباء، وستخدم مناطق شمال محافظة بغداد، ومحافظة صلاح الدين بالمزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية، وأننا نعمل بكلِّ جدّ على تطوير محطة سامراء بعقد جديد ضمن الاتفاقية الصينية لإضافة مرحلة ثالثة لها"، مبيناً أنَّ "المحطة ستوفر فرص العمل لأكثر من 1400 مواطن عراقي من أصحاب الاختصاص والخبرات".

وأشار إلى أنَّ "المحطات المتلكئة كانت بمثابة تحدٍ لنا خلال العام الماضي، وعملنا بكلِّ جدّ على إتمامها"، مؤكداً أنَّ "هناك مشاريع محطات جديدة في الجنوب والوسط والشمال"، وشدَّد "بالإرادة والصبر والحكمة والهدوء سنرد على الأصوات السلبية الصفراء التي لا تريد الخير للبلد وترغب بصناعة اليأس وتحاول أن تشكّك وتعرقل أيَّ منجز تحققه الحكومة".

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