الأسبوع المقبل.. الصحة تتسلم أكبر دفعة من فايزر

2021/06/17 | 05:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

تتسلّم وزارة الصحة والبيئة بداية الأسبوع المقبل أكبر دفعة من لقاح فايزر منذ بدء تجهيزه وحتى الآن.

وقال مدير الصحة العامة في الكرخ نازك لهمود الفتلاوي لـ"الصباح": إنَّ "السبت أو الأحد المقبلين من المقرر أنْ يشهدا تجهيز أكبر دفعة أسبوعية من لقاح فايزر بمعدل 12 ألف جرعة، سيتمّ توزيعها مباشرة إلى المنافذ التلقيحية المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وأشار إلى "وضع خطط لتهيئة البنى التحتية لمنافذ التلقيح لتكون ملائمة لسير عملية تجهيز لقاح فايزر، عبر رفدها بسلسلة التبريد حسب الضوابط المعمول بها، مع تجهيز سيارات الإسعاف التي تقوم بنقل اللقاحات من المذاخر إلى منافذ التطعيم".

وكشفت وزارة الصحة مؤخراً أنَّ العام الحالي سيشهد تجهيز 12 مليون جرعة من لقاح فايزر، ودعت المواطنين المشمولين بالتلقيح إلى التسجيل فوراً من خلال المنصة الإلكترونية.

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