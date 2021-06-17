راموس.. إلى أين؟

2021/06/17 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع "ماركا" الرياضي، إنه من المحتمل أن يعود مدافع وقائد نادي ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، ليلعب في صفوف نادي إشبيلية الإسباني، بينما استبعد أن ينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان أو أحد الأندية الصينية.

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