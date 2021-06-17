نتائج أولية

2021/06/17 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "كيورفاك" الألمانية، الأربعاء، إن فعالية اللقاح الذي تطوره ضد كوفيد-19 بلغت وفقا لنتائج مؤقتة نسبة 47 بالمئة فقط، في انتكاسة عزتها إلى شمول التجارب السريرية في مرحلتها الأخيرة عددا كبيرا من الطفرات الفيروسية.

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