الرئيس العراقي يتحدث عن الكاظمية والأعظمية ومن يريد اثارة الفتن

2021/06/17 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس العراقى برهم صالح، العراق بانه دولة مقتدرة ذات سيادة، وسيظل عصياً أمام من يريد إثارة الفتن أو من يحاول العبث بأمنه واستقراره، بتماسك ووحدة...

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